Загроза з Білорусі: Литва посилює контроль над небом і активізує ППО

Литовська влада посилює заходи безпеки у відповідь на вторгнення об'єктів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію новинного інтернет-видання Delfi .

Виконувач обов'язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович заявив про посилення контролю над повітряним простором країни після серії інцидентів із невідомими об'єктами, щоб мінімізувати ризики для безпеки.

Посилення контролю над повітряним простором

Владислав Кондратович повідомив, що поліція та армія активніше співпрацюватимуть для запобігання проникненню в країну повітряних об'єктів, які запускаються з Білорусі. У разі виявлення таких об'єктів певні зони одразу ж закриватимуть.

"Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Уся Литва розділена на 24 зони, тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону і вжити заходів", - сказав він.

Очільник оборонного відомства не став розкривати деталі конкретних заходів, наголосивши, що це робиться задля безпеки й щоб не надавати інформацію потенційним зловмисникам.

Використання елементів ППО і розвідки

За словами Владислава Кондратовича, застосовуються різні елементи протиповітряної оборони та розвідки, що дає змогу швидко реагувати на потенційні загрози. При цьому прямих військових дій біля кордону не планується.

"Зможемо використовувати певні елементи ППО, розвідки, це дає швидкий результат. Але якщо ви уявляєте, що ми сьогодні поставимо гармату біля кордону і будемо стріляти, то цього не буде", - наголосив він.

Інциденти з повітряними кулями

Як повідомляє Reuters, у неділю аеропорт Вільнюса було тимчасово зачинено після виявлення кількох об'єктів, ідентифікованих як ймовірні гелієві кулі. Це вже четвертий подібний випадок за тиждень.

Литовська влада пов'язує появу цих об'єктів із контрабандистами, які перевозять цигарки, але також звинувачує в інцидентах режим Лукашенка, який, на їхню думку, не перешкоджає використанню повітряного простору для подібних дій.