Це був рейд. Якщо ЗСУ вийдуть із Суджі, катастрофи не буде, - експерт

Якщо українським військам доведеться вийти з Суджі, катастрофи не станеться. Адже з самого початку операції зазначалося, що це рейд.

"Якщо навіть доведеться виходити з Суджі чи взагалі з Курської області, то це не треба розглядати як якусь катастрофу. Тому, що з початку Курської операції було повідомлення від нашого керівництва про те, що це рейд. З військової точки зору це захід і вихід, ніхто не збирається там якісь території захоплювати так, щоб там проводити якісь референдуми, приєднувати їх до України", - сказав Гетьман.

Експерт зазначив, що це військово-політична операція. Вона виконала ту місію, яка була на неї покладена і продовжує її виконувати. Але, на його думку, якщо загроза для українських військ суттєво збільшиться, то буде дана команда на відхід.

"Тим більше є інформація, що деякі бригади звідти виходять і вийшли. Тому вважати, що вихід з Курської області це якась поразка, не варто. Це була вдала операція і вона може вже добігає свого кінця", - додав Гетьман.