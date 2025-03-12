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ЦПД про Суджу: окупанти не захопили місто, бої тривають

Суджа, Середа 12 березня 2025 16:45
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ЦПД про Суджу: окупанти не захопили місто, бої тривають Фото: бої за Суджу тривають (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бої за Суджу тривають. Інформація про її захоплення російськими військовими не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

За словами Коваленка, бої в Курській області наразі тривають, а також продовжуються бойові дії в напрямку Суджі.

Коваленко також спростував інформацію про захоплення Суджі росіянами, зазначивши, що ця інформація на цей час не відповідає дійсності, адже бої продовжуються.

"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", - зазначив він.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що українські військові з літа ведуть наступ у Курській області Російської Федерації. Це зокрема давало змогу убезпечити від відкриття нового фронту Сумську, Харківську області.

Однак не так давно росіяни почали контрнаступ у цій області. Буквально вранці повідомлялося, що російські війська продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Український президент Володимир Зеленський своєю чергою прокоментував ситуацію в Курській області.

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