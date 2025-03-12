ЦПД про Суджу: окупанти не захопили місто, бої тривають

Бої за Суджу тривають. Інформація про її захоплення російськими військовими не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

За словами Коваленка, бої в Курській області наразі тривають, а також продовжуються бойові дії в напрямку Суджі. Коваленко також спростував інформацію про захоплення Суджі росіянами, зазначивши, що ця інформація на цей час не відповідає дійсності, адже бої продовжуються. "Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", - зазначив він.