Это был рейд. Если ВСУ выйдут из Суджи, катастрофы не будет, - эксперт
Если украинским войскам придется выйти из Суджи, катастрофы не произойдет. Ведь с самого начала операции отмечалось, что это рейд.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Если даже придется выходить из Суджи или вообще из Курской области, то это не надо рассматривать как какую-то катастрофу. Потому что с начала Курской операции было сообщение от нашего руководства о том, что это рейд. С военной точки зрения это заход и выход, никто не собирается там какие-то территории захватывать так, чтобы там проводить какие-то референдумы, присоединять их к Украине", - сказал Гетьман.
Эксперт отметил, что это военно-политическая операция. Она выполнила ту миссию, которая была на нее возложена и продолжает ее выполнять. Но, по его мнению, если угроза для украинских войск существенно увеличится, то будет дана команда на отход.
"Тем более есть информация, что некоторые бригады оттуда выходят и вышли. Поэтому считать, что выход из Курской области это какое-то поражение, не стоит. Это была удачная операция и она может уже подходит к своему концу", - добавил Гетьман.
Ситуация в Курской области
Напомним, что украинские военные с лета ведут наступление в Курской области Российской Федерации. Это в частности позволяло обезопасить от открытия нового фронта Сумскую и Харьковскую области.
Однако недавно россияне начали контрнаступление в Курской области. Сегодня сообщалось, что российские войска продолжают наступление на Суджу, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.
В то же время в ЦПД отметили, что бои за Суджу продолжаются, а информация о ее захвате российскими военными не соответствует действительности.
Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.
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