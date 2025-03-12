Это был рейд. Если ВСУ выйдут из Суджи, катастрофы не будет, - эксперт

Если украинским войскам придется выйти из Суджи, катастрофы не произойдет. Ведь с самого начала операции отмечалось, что это рейд.

"Если даже придется выходить из Суджи или вообще из Курской области, то это не надо рассматривать как какую-то катастрофу. Потому что с начала Курской операции было сообщение от нашего руководства о том, что это рейд. С военной точки зрения это заход и выход, никто не собирается там какие-то территории захватывать так, чтобы там проводить какие-то референдумы, присоединять их к Украине", - сказал Гетьман.

Эксперт отметил, что это военно-политическая операция. Она выполнила ту миссию, которая была на нее возложена и продолжает ее выполнять. Но, по его мнению, если угроза для украинских войск существенно увеличится, то будет дана команда на отход.

"Тем более есть информация, что некоторые бригады оттуда выходят и вышли. Поэтому считать, что выход из Курской области это какое-то поражение, не стоит. Это была удачная операция и она может уже подходит к своему концу", - добавил Гетьман.