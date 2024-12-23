Усик спрогнозував, хто переможе у бою Тайсон Ф'юрі - Ентоні Джошуа

Так, журналісти поставили українцю два питання: хто був складнішим суперником загалом і хто був би фаворитом у бою між Ф'юрі та Джошуа.

Усик відповів, що Ф'юрі був складнішим опонентом протягом 24 раундів, але вважає, що Джошуа міг би перемогти, "можливо, за очками".

Зазначимо, що бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися у 2025 році на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Обидва боксери підійдуть до протистояння після поразок: Ентоні у вересні програв Даніелю Дюбуа, а Тайсон, як ми знаємо, поступився у ніч на 22 грудня українському чемпіону.

Варто зазначити, що бій Ф'юрі - Джошуа наразі є лише гіпотетичним. Адже на післяматчевій прес-конференції після поразки від "Кота" Ф'юрі на запитання про своє майбутнє відповів неоднозначно.

"Можливо, ви ще побачите мої бої… А може, й ні", - сказав Тайсон, натякаючи на ймовірне завершення кар'єри.

До слова, якщо британець вирішить покінчити з боксом, то це, на думку експертів, буде логічним рішенням: дворазовий чемпіон у надважкій вазі й так вписав своє ім'я в історію, перемігши легендарних Володимира Кличка та Деонтея Вайлдера.

Разом з тим, видання The Sun з посиланням на джерела пише, що 36-річний боксер ще не поставив крапку. Нібито, після фіаско в Ер-Ріяді Ф'юрі сказав близьким друзям: "Це ще не кінець".

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн сказав журналістам, що поєдинок Ф'юрі - Джошуа на стадіоні "Вемблі" став би "найбільшим боєм в історії британського боксу, який захочуть побачити всі".

"Я буду просити Туркі Аль аш-Шейха, щоб він посприяв проведенню цього бою", - сказав промоутер.

Власне, бій між Ф'юрі та Джошуа планувався у грудні 2022 року, коли "Циганський король" ще був чемпіоном WBC у надважкій вазі. Однак переговори про бій зірвалися, а Ф'юрі натомість захистив свій титул у бою проти Дерека Чісори на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Останній бій Джошуа відбувся у вересні, коли він програв Даніелю Дюбуа у п'ятому раунді за титул IBF.