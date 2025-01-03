Був у команді з Усиком і Ломаченком: непереможний український боксер відновлює кар'єру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec .

39-річний боєць проведе зустріч з аргентинцем Крістіаном Хавʼєром Аялою. Поєдинок відбудеться 30 січня в канадському Монреалі та пройде у форматі десяти раундів.

Аяла молодший від Шелестюка на 14 років. Його статистика: 13 перемог (4 нокаутом), 2 поразки та 1 нічия. Аргентинець завершив на свою користь чотири поєдинки поспіль. Останній з них відбувся 10 серпня минулого року. В ньому Аяла здолав свого земляка Гвідо Ромеро. В загальному рейтингу аргентинських боксерів від BoxRec майбутній суперник українця посідає друге місце.

Шелестюк востаннє виходив на ринг два роки тому – у березні 2022-го, коли зустрівся з представником Венесуели Габріелем Маестре. Той бій завершився внічию. Загалом на рахунку українця 19 перемог на профі-ринзі (13 нокаутів) та одна нічия.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США. Усі свої професіональні поєдинки провів на північноамериканському континенті (більшість у США, по одному – у Мексиці та Канаді).

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі здобув вакантні титули WBA Intercontinental та WBO NABO.