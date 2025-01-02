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Володимир Кличко проведе реванш з Ф'юрі: за однієї умови

Четвер 02 січня 2025 18:06
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Володимир Кличко проведе реванш з Ф'юрі: за однієї умови Фото: Бій Кличко – Ф'юрі в 2015 році (klitschko-brothers.com)
Автор: Андрій Костенко

Бій-реванш між українцем Володимиром Кличком та британцем Тайсон Ф'юрі може відбутися в 2025-му – через десять років після історичного протистояння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

За даними неназваного співрозмовника видання, Ф'юрі зараз більш зацікавлений у протистоянні зі співвітчизником Ентоні Джошуа. Проте той не поспішає погоджуватись на бій, оскільки побоюється другої "великої поразки" – після поєдинку за вакантний титул IBF зі ще одним британцем Даніелем Дюбуа.

Якщо з Джошуа домовитись не вдасться, то найімовірніше, Ф'юрі запропонують провести реванш із Володимиром Кличком. Раніше бос Riyadh Season Туркі Аль аш-Шейх підтвердив, що готовий профінансувати камбек легендарного українського чемпіона.

Реальність такого варіанту підтвердив BoxingScene Том Леффлер, який раніше очолював промоушн братів Кличків.

"Володимир у прекрасній формі. Він і справді може повернутися. Знаю, що він волів би битися за титул, адже гроші його не мотивують. Гроші в нього є. Йому потрібен бій, у якому буде сенс", – заявив Леффлер, акцентуючи увагу на тому, що Кличко зацікавлений саме в титульному поєдинку.

"У будь-якому разі, Туркі зараз заохочує Володимира повернутися. Подивимося, що з цього вийде", – додав інтриги екс-промоутер українця.

Протистояння Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі: що відомо

Історичний поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року на Esprit Arena в німецькому Дюссельдорфі.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ф'юрі. Рахунок на суддівських картах: 115:112, 115:112, 116:111 – на користь британця.

У контракті була прописана опція реваншу. Проте Ф'юрі старанно уникав повторної зустрічі. Спочатку посилався на травму, а потім заявив, що вирішив закінчити боксерську кар'єру. Таким чином британець фактично зламав плани українця на швидке повернення у ринг. Очікуючи на реванш, Кличко пропустив півтора роки. Наступний бій він провів лише в квітні 2017-го – проти Ентоні Джошуа і програв технічним нокаутом у 11-му раунді.

У свою чергу, Ф'юрі пропустив майже три роки. Одне з пояснень такої паузи – британець уникав можливості виявити в його організмі сліди допінгу, який він нібито використовувати під час підготовки до запланованого реваншу з Кличком.

Як би там не було, він повернувся на ринг у червні 2018 року і провів десять поєдинків (9 перемог та одна нічия) до того, як був двічі битий іншим українцем – Олександром Усиком.

Раніше протеже Усика встановив особистий рекорд у рейтингу WBA.

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Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі Бокс
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