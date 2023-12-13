Це не базар. Прем'єр Бельгії різко пройшовся по Орбану через Україну

Виступаючи після прибуття на саміт щодо Західних Балкан, прем'єр-міністр Бельгії повторив слова люксембурзького колеги про те, що ЄС не є "базаром". Зокрема він попередив Віктора Орбана, про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу про вступ України. Тим часом Орбан почав закликати топчиновників не порушувати питання інтеграції під час майбутнього саміту.

Під час зустрічі в Аргентині лідер України Володимир Зеленський зустрівся з Орбаном та заявив, що Угорщина немає жодної причини блокувати інтеграції України. Зокрема він закликав його до організації конструктивної зустрічі між країнами.

Тим часом депутати Європейського парламенту закликали Єврораду розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.