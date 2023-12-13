В Європарламенті закликали ЄС розпочати переговори про вступ України й не тільки

Депутати Європарламенту закликають Європейську раду розпочали переговори про вступ України та Молдови до ЄС під час саміту, який відбудеться з 14 по 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Європейського парламенту.

У тому ж числі, за умови здійснення певних реформаторських кроків, депутати закликають розпочати переговори щодо інтеграції до ЄС з Боснією і Герцеговиною, а Грузії має бути наданий статус кандидата на вступ.

"Депутати Європарламенту вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС також без зволікань ухвалити рамки переговорів, як тільки будуть виконані відповідні вимоги, пов'язані з кожною з країн-кандидатів, з метою швидкого початку переговорів про вступ", - зазначається в резолюції.

Чіткий графік розширення ЄС

Зокрема депутати закликали ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до блоку до кінця поточного десятиліття. Вони виступають проти прискореного шляху до членства.

"Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати і потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі і захисту меншин, а також економічним реформам", - пише пресслужба.

Розкришення ЄС - стратегічна інвестиція в мир і безпеку

З огляду на повномасштабне вторгнення країни-терориста Росії на територію України, розширення ЄС стало ще більш стратегічно важливою інвестицією в мир й безпеку.

Депутати закликають наступний склад Колегії комісарів призначити комісара з питань розширення, а також забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення.

"Депутати Європарламенту рішуче засуджують заяви прем'єр-міністра Угорщини про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також про зміну політики країни щодо Косова. Заяви пана Орбана (Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, -ред.) перешкоджають процесу розширення ЄС, попереджають євродепутати, які нагадують Раді про потенційні негативні наслідки головування Угорщини в Раді в липні 2024 року", - йдеться в резолюції.

Потреба у внутрішніх реформах ЄС

Паралельно з розширенням, ЄС потребує й внутрішньої реформи, яка допоможе ефективно інтегрувати нових членів, у тому ж числі шляхом запровадження голосування кваліфікованою більшістю.

Вступ України до Європейського союзу

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Як відзначила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, майбутній саміт не буде простим, а інтенсивність дипломатії сьогодні на рівні початку повномасштабної війни.