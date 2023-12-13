RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это не базар. Премьер Бельгии резко прошелся по Орбану из-за Украины

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подверг критике венгерского коллегу Виктора Орбана и заявил, что ЕС не является "венгерским базаром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которого цитирует The Guardian.

Выступая по прибытии на саммит по Западным Балканам, премьер-министр Бельгии повторил слова люксембургского коллеги о том, что ЕС не является "базаром". В частности он предупредил Виктора Орбана, о невозможности обмена поддержки Украины на его политическую поддержку.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания ожидаются решения относительно перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выступает против открытия диалога о вступлении Украины. Тем временем Орбан начал призывать топ-чиновников не поднимать вопрос интеграции во время предстоящего саммита. 

Во время встречи в Аргентине лидер Украины Владимир Зеленский встретился с Орбаном и заявил, что Венгрия не имеет никакой причины блокировать интеграцию Украины. В частности он призвал его к организации конструктивной встречи между странами. 

Тем временем, депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияБельгия