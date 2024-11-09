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ЦАХАЛ знищила об'єкти "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль

Субота 09 листопада 2024 02:13
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ЦАХАЛ знищила об'єкти "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль Фото: ВПС Ізраїлю атакували об'єкти "Хезболли" у Лівані (commons.wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили пускові установки, з яких бойовики "Хезболла" обстріляли райони ізраїльських міст Акко і Ахіхуда. Крім того, на теренах Лівану знищено десятки терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Зазначається, що ввечері у п'ятницю, 8 листопада, ізраїльські військові вдарили по командних центрах терористів у цивільному районі біля міста Тір на півдні Лівану.

Крім того, на півдні Лівану було завдано ударів по численних складах зброї та об'єктах терористичної інфраструктури.

Також за минулу добу війська Ізраїлю ліквідували десятки терористів на півдні Лівану.

"Ці удари є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу, спрямованих на демонтаж і деградацію потенціалу "Хезболли", а також на обмеження можливостей організації відновити його", - йдеться у повідомленні.

Війна між Ізраїлем та "Хезболлою"

Впродовж останнього року між Ізраїлем та ліванською терористичною організацією "Хезболла" розгорілися масштабні бойові дії. Ісламісти постійно обстрілюють Ізраїль на знак підтримки угруповання ХАМАС, проти якого Ізраїль веде бойові дії у Секторі Газа.

З 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала наземну операцію у південних районах Лівану, завданням якої є максимальне знищення бойовиків і зменшення кількості обстрілів.

Днями ЦАХАЛ атакувала склади "Хезболли" у Сирії. Зокрема, атаковані житлові будинки у місті Кусайр в Хомсі.

Також ізраїльські військові нещодавно ліквідували керівника розвідувального підрозділу "Хезболли".

Про те, як ізраїльські військові захищають Ізраїль на кордоні з Ліваном, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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