Ізраїль ліквідував керівника розвідки "Хезболли" в Сирії

Ізраїльська армія провела операцію, під час якої з повітря вразила об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки "Хезболли" у Сирії. Ліквідовано очільника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військові зазначають, що атака була завдана по центральному розвідувальному органу "Хезболли", що відповідає за оцінку розвідувальної інформації, керівництво розвідувальною діяльністю, а також, за можливості, збір та виявлення розвідувальної інформації.

У ЦАХАЛ зазначили, що штаб-квартира розвідки "Хезболли" має філію в Сирії, до структури якої входять незалежна мережа збору, координації та оцінки розвідувальних даних. Безпосереднім керівником голови розвідки угруповання є Хасан Алі аз-Заїми, що був ліквідований під час нещодавньої операції в районі Дахіє у Бейруті.

За інформацією військових, під час останнього удару також було ліквідовано керівника розвідувального підрозділу "Хезболли" в Сирії Махмуд Мохаммед Шахін.

Він обіймав в угрупованні різні посади. В 2007 році у штаб-квартирі розвідки "Хезболли" він очолив сирійську філію, за ці роки набув досвіду і встановив тісні робочі зв'язки з сирійським режимом та чиновниками, що пов'язані з Іраном. На цій посаді керував розробкою та розгортанням засобів розвідки і протиповітряної оборони в координації з різними частинами іранської осі.

"Шахін був важливою фігурою в регіональній співпраці, та його ліквідація означає подальшу деградацію розвідувальних можливостей "Хезболли", - йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові також заявили, що впродовж останніх тижнів ЦАХАЛ суттєво погіршив роботу розвідувального штабу угруповання. Були знищені засоби військової розвідки у Лівані та завдано шкоди можливостям організації збирати розвідувальну інформацію.

"Удари по об'єктах військової розвідки "Хезболли" в Сирії ще більше сприяють операціям у Лівані, підриваючи розвідувальні можливості терористичної організації. За підтримки сирійського режиму "Хезболла" ставить під загрозу безпеку сирійського цивільного населення, створюючи штаб-квартири і розгортаючи сили у цивільних районах по всій країні", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.