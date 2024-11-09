ЦАХАЛ уничтожила объекты "Хезболлы" в Ливане, из которых атаковали Израиль

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили пусковые установки, из которых боевики "Хезболла" обстреляли районы израильских городов Акко и Ахихуда. Кроме того, на территории Ливана уничтожены десятки террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что вечером в пятницу, 8 ноября, израильские военные ударили по командным центрам террористов в гражданском районе возле города Тир на юге Ливана.

Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по многочисленным складам оружия и объектам террористической инфраструктуры.

Также за минувшие сутки войска Израиля ликвидировали десятки террористов на юге Ливана.

"Эти удары являются частью постоянных усилий ЦАХАЛа, направленных на демонтаж и деградацию потенциала "Хезболлы", а также на ограничение возможностей организации восстановить его", - говорится в сообщении.