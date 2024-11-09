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ЦАХАЛ уничтожила объекты "Хезболлы" в Ливане, из которых атаковали Израиль

Суббота 09 ноября 2024 02:13
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ЦАХАЛ уничтожила объекты "Хезболлы" в Ливане, из которых атаковали Израиль Фото: ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане (commons.wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили пусковые установки, из которых боевики "Хезболла" обстреляли районы израильских городов Акко и Ахихуда. Кроме того, на территории Ливана уничтожены десятки террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что вечером в пятницу, 8 ноября, израильские военные ударили по командным центрам террористов в гражданском районе возле города Тир на юге Ливана.

Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по многочисленным складам оружия и объектам террористической инфраструктуры.

Также за минувшие сутки войска Израиля ликвидировали десятки террористов на юге Ливана.

"Эти удары являются частью постоянных усилий ЦАХАЛа, направленных на демонтаж и деградацию потенциала "Хезболлы", а также на ограничение возможностей организации восстановить его", - говорится в сообщении.

Война между Израилем и "Хезболлой"

В течение последнего года между Израилем и ливанской террористической организацией «Хезболла» разгорелись масштабные боевые действия. Исламисты постоянно обстреливают Израиль в знак поддержки группировки ХАМАС, против которой Израиль ведет боевые действия в Секторе Газа.

С 1 октября Армия обороны Израиля начала наземную операцию в южных районах Ливана, задачей которой является максимальное уничтожение боевиков и уменьшение количества обстрелов.

На днях ЦАХАЛ атаковала склады "Хезболлы" в Сирии. В частности, атакованы жилые дома в городе Кусайр в Хомсе.

Также израильские военные недавно ликвидировали руководителя разведывательного подразделения "Хезболлы".

О том, как израильские военные защищают Израиль на границе с Ливаном, - читайте в материале РБК-Украина.

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