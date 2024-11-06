Армія Ізраїлю ліквідувала склади "Хезболли" у Сирії
Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів "Хезболла" у Сирії. Також було збито безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Reuters.
Нещодавно Армія оборони Ізраїлю за допомогою розвідданих, вдарила по складах зброї, що використовуються підрозділом боєприпасів "Хезболли" в районі міста Аль-Кусейр у Сирії.
Це підрозділ угруповання відповідає за зберігання зброї в Лівані та нещодавно розширив свою діяльність у Сирії в зазначеному районі біля сирійсько-ліванського кордону.
Це ще один приклад того, як "Хезболла" створює логістичну інфраструктуру для передачі зброї з Сирії до Лівану контрабандними шляхами.
Сирійське державне телебачення повідомило, що у вівторок ізраїльська авіація завдала удару по промисловій зоні та деяких житлових будинках у місті Кусайр в Хомсі.
Також сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Хомс у Сирії пролунав вибух, який стався внаслідок зіткнення та збиття ворожого безпілотника. У повідомленні не наводиться жодних подробиць про завдану безпілотником шкоду.
Операції ЦАХАЛ у Сирії
Днями ЦАХАЛ ліквідувала главу розвідувального підрозділу "Хезболли".
Минулої неділі ізраїльські військові провели наземний рейд до Сирії та взяли у полон громадянина цієї країни, що залучений до мереж Ірану.
На початку листопада ізраїльські військові ліквідували командира "Хезболли", що відповідальний за перші рлакетні обстріли Ізраїлю 8 жовтня 2023 року.
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