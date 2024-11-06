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Армія Ізраїлю ліквідувала склади "Хезболли" у Сирії

Середа 06 листопада 2024 00:51
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Армія Ізраїлю ліквідувала склади "Хезболли" у Сирії Фото: ізраїльські військові ліквідували склади терористів у Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів "Хезболла" у Сирії. Також було збито безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Reuters.

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю за допомогою розвідданих, вдарила по складах зброї, що використовуються підрозділом боєприпасів "Хезболли" в районі міста Аль-Кусейр у Сирії.

Це підрозділ угруповання відповідає за зберігання зброї в Лівані та нещодавно розширив свою діяльність у Сирії в зазначеному районі біля сирійсько-ліванського кордону.

Це ще один приклад того, як "Хезболла" створює логістичну інфраструктуру для передачі зброї з Сирії до Лівану контрабандними шляхами.

Сирійське державне телебачення повідомило, що у вівторок ізраїльська авіація завдала удару по промисловій зоні та деяких житлових будинках у місті Кусайр в Хомсі.

Також сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Хомс у Сирії пролунав вибух, який стався внаслідок зіткнення та збиття ворожого безпілотника. У повідомленні не наводиться жодних подробиць про завдану безпілотником шкоду.

Операції ЦАХАЛ у Сирії

Днями ЦАХАЛ ліквідувала главу розвідувального підрозділу "Хезболли".

Минулої неділі ізраїльські військові провели наземний рейд до Сирії та взяли у полон громадянина цієї країни, що залучений до мереж Ірану.

На початку листопада ізраїльські військові ліквідували командира "Хезболли", що відповідальний за перші рлакетні обстріли Ізраїлю 8 жовтня 2023 року.

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