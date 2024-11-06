100 км від Бейрута. Як військові ЦАХАЛ захищають Ізраїль на кордоні з Ліваном

Ізраїль продовжує наземну операцію у Лівані, ліквідуючи терористів "Хезболли". Яких цілей досягає Ізраїль, чим служба у ЦАХАЛ схожа на роботу захисників у ЗСУ під час війни – у матеріалі РБК-Україна.

Роман Гольдман служить в елітному підрозділі Армії оборони Ізраїлю, призначеному для порятунку збитих льотчиків, а також медичної евакуації бійців із поля бою. Зараз він несе службу приблизно за сотню кілометрів від Бейрута, столиці Лівану. 23 вересня цього року Ізраїль розпочав операцію "Стріли Півночі", спрямовану проти бойовиків "Хезболли". З 1 жовтня продовжується її наземна фаза.

В інтерв'ю РБК-Україна Роман Гольдман розповів, як відбувається військова операція Ізраїлю в Лівані, про особливості служби у медичному підрозділі ЦАХАЛ та про спільних ворогів України та Ізраїлю.

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Мета операції ізраїльської армії на півдні Лівану – знищити військову інфраструктуру та ракетний потенціал терористів "Хезболли", які становлять загрозу для безпеки Ізраїлю. Важливою особливістю військових завдань Ізраїлю є прагнення звести до мінімуму масштаби бойових дій, щоб не завдати шкоди мирному населенню Лівану, уникнути повномасштабного конфлікту та обмежитися локальними ударами.

"Я перебуваю на півночі Ізраїлю, біля кордону з Ліваном. Ізраїль розпочав попереджувальну операцію після багатомісячних обстрілів з території Лівану, ініційованих "Хезболлою". Ізраїльські сили діють з високою точністю, щоб захистити своє цивільне населення на півночі країни", – розповідає Роман РБК-Україна.

Відео: Роман Гольдман про службу в армії Ізраїлю та допомогу Україні під час війни (youtube.com/РБК-Україна)

Нинішню операцію в Лівані проти бойовиків "Хезболли" у ЗМІ іноді називають "Третьою ліванською війною", на противагу першій (1982 року) та другій (2006-го). Основна причина всіх конфліктів – небажання великої частини арабського світу, у тому числі й на офіційному рівні, у принципі визнавати факт існування Ізраїлю як держави, а також суперечки за статус конкретних територій.

"На відміну від нашої попередньої розмови, яка стосувалася Сектору Гази та міста Сдерот, ситуація і характер служби тут відрізняються. Після ліквідації лідерів "Хезболли" зараз ми практично не бачимо бойовиків, вони відступили або розбіглися. Бойові дії мають характер партизанської війни, де переважають обстріли та удари на відстані", – каже Роман.

Солдати, які увійшли до цієї зони, чекали трохи іншого сценарію війни. Думали, що будуть масштабні сутички на землі. Знали, що противник сильний, хоч і не настільки, як Армія оборони Ізраїлю. У Лівані ізраїльські військові побачили, що бойовики практично не чинять масштабного опору.

"Втрачаючи своїх лідерів, терористичні організації розвалюються як картковий будиночок. Після ліквідації лідера "Хезболли" Саїда Насралли організація ослабла і не може відновити свої сили", – додає він.

Завдяки операції Ізраїлю в Лівані десятки тисяч ізраїльтян зможуть повернутися на прикордонні території, які обстрілюють "Хезболла" протягом довгих місяців. Але однією з найважливіших цілей військових дій, за словами Романа Гольдмана, залишається звільнення заручників, захоплених терористами та утримуваних у Секторі Гази. Зараз точно невідомо, скільки з них залишилося живим. Але повернути їх потрібно у будь-якому випадку.

Фото: Роман служить у підрозділі, який займається евакуацією льотчиків та інших військових із поля бою (надано РБК-Україна)

"Проводячи операцію в Лівані, ми захищаємося. Війська не проводять жодних операцій, спрямованих проти мешканців Лівану, наших сусідів. Мета – ліквідація бойовиків "Хезболли", організації, яка підтримується та фінансується Іраном. Це явний ворог, – ворог наш, і наших колег з ВСУ, ворог наших братів українців. Іран постачає смертоносну зброю та шахеди (і РФ, і терористам "Хезболли" – ред.). І за допомогою цієї зброї російська армія сьогодні нападає на Україну", – наголошує військовий.

У ході операції в Лівані ізраїльська армія вже досягла низки цілей, які послабили інфраструктуру терористів. Вдалося виявити та зруйнувати численні тунелі, які "Хезболла" збудувала на півдні Лівану. Вони використовували тунелі, щоб переміщати бойовиків. Це загрожувало безпеці прикордонних районів Ізраїлю.

Армія оборони ліквідувала основних високопоставлених лідерів терористів та сотні бойовиків "Хезболли". Захопила безліч позицій та складів зі зброєю, ракетних установок, спрямованих у бік Ізраїлю.

"Вважаю, що результати операції дуже хороші. Ізраїльські військові знайшли велику кількість тунелів, створених за такою ж схемою та концепцією, яка була в Секторі Гази. Було знайдено також зброю, яка була переправлена (бойовикам – ред.) із Сирії та Ірану. Як солдат ізраїльської армії можу сказати, що армія оборони Ізраїлю задоволена таким результатом", – висловлює думку Роман.

"Золота година" для допомоги. Про роботу лікарів в армії Ізраїлю

Військові медики Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконують великий спектр завдань на фронті. Вони оперативно надають медичну допомогу пораненим на полі бою, стабілізуючи стан постраждалих до евакуації. Вони ж навчають солдатів навичкам першої допомоги та тому, як рятувати життя в екстремальних умовах.

Не розкриваючи всіх завдань, які доводиться виконувати на фронті, Роман Гольдман ділиться деякими деталями із буднів спеціального медичного підрозділу, який евакуює солдатів із поля бою.

"У нас є "золота година" з моменту поранення солдата, коли йому треба надати необхідну допомогу, при цьому евакуювавши його з поля бою. Якщо потрібно, всю екстрену допомогу ми надаємо прямо на місці. І далі, протягом години, доставляємо в лікарню. Буває, доставляємо гелікоптерами або іншим спеціальним транспортом", – розповідає Гольдман.

Цікаво, що військові лікарі в Ізраїлі працюють не лише на стабілізаційних пунктах та в лікарнях, а й супроводжують солдатів у бойових діях. Деякі лікарі закріплені за бойовими батальйонами, де вони працюють пліч-о-пліч з бійцями. Надають допомогу і пораненим солдатам, і цивільним особам.

Фото: Допомога військовим організована в армії Ізраїлю на високому рівні (надано РБК-Україна)

Особливість армійської медичної служби у тому, що у військових операціях беруть участь найкращі лікарі, вважає Роман. У ЦАХАЛ є лікарі незалежно від статусу – професори, академіки, інтерни, лаборанти. Лікар є у кожному бойовому підрозділі, який виходить на завдання.

"Це лікарі, які залишили свої відділення і мобілізувалися в бойовий підрозділ, щоб захищати країну. Приблизно на кожні 59 солдатів припадає по одному медику. Це забезпечує широке покриття медичною допомогою. Медики оснащені всім необхідним, аж до обладнання для переливання крові. Кров зберігається. у спеціальному охолоджувальному контейнері та завдяки постачанню з банку крові запаси регулярно замінюються. Таким чином зводиться до мінімуму кількість загиблих серед поранених", – ділиться співрозмовник сильними сторонами армії.

Лікарі ізраїльської армії відомі тим, що здатні надавати медичну допомогу в екстремальних умовах. Ізраїльські польові шпиталі отримали найвищий рейтинг ВООЗ завдяки можливості швидко їх розгорнути та надавати повний спектр медичних послуг у складних умовах.

В Ізраїлі всі військові після обов'язкової служби повертаються до громадянського життя, але залишаються в резерві. Під час мобілізації резервістів вони приходять до своїх підрозділів і знову служать із тими самими людьми. Це створює тісний зв'язок та відчуття взаємної підтримки.

"В принципі вся ізраїльська медицина базується на резервістах. Під час війни лікарі знімають білі халати, надягають військову форму і вирушають на фронт, часто в найгарячіші точки. Бійців у бою супроводжують лікарі вищої кваліфікації, з багаторічним досвідом. Ізраїль – невелика країна, кожен громадянин є важливим. І життя тут цінується дуже високо", – додає він.

Виїзди волонтерів на фронт та контрактна служба для лікарів

Україна далеко не чужа країна для Романа Гольдмана. Тут він започаткував українсько-ізраїльську місію медичних волонтерів FRIDA Ukraine. Лікарі місії вже понад 2,5 роки виїжджають на прифронтові території в Україні, де обстежують пацієнтів та безкоштовно надають медичну допомогу. Це команда ізраїльських та українських медичних волонтерів, які допомагають тисячам українців, які постраждали від війни.

До складу місій у Донецькій, Харківській та інших областях входять медичні спеціалісти різних спеціальностей. Прийом ведуть ендокринологи, кардіологи, педіатри.

На думку Романа, ізраїльський досвід організації медичної допомоги військовим може стати в нагоді в Україні.

"Я вважаю, що гібридна модель, коли українські лікарі могли б виїжджати в зону бойових дій на один-два місяці, а потім повертатися до своєї цивільної роботи, могла б підійти Україні. Для лікарів підписувати контракт на службу на кілька років – досить радикальне рішення. Адже вони, перш за все, цивільні та наукові фахівці, а не військові. А гібридна система, де українських лікарів буде призвано на обмежений час, допоможе зберегти безліч життів військових", – висловлює він думку.

Фото: Волонтерські місії FRIDA Ukraine на прифронтових територіях в Україні (надано РБК-Україна)

Навіть в умовах воєнних дій в Ізраїлі деякі ізраїльські лікарі встигають виїжджати в Україну для гуманітарних місій. Нещодавно, наприклад, один ізраїльський реаніматолог повернувся після місії на Донеччині. Проект продовжує роботу у 10 областях, включаючи Сумську та Херсонську, Донецьку та Запорізьку.

Роман Гольдман сподівається, що коли гостра фаза конфлікту в Ізраїлі завершиться, у нього з'явиться можливість приїхати до українських колег, підтримати їх і особисто подякувати за те, що вони роблять для українців.

Служба у ЗСУ має багато подібностей з тим, як відбувається робота військових в Ізраїлі, каже співрозмовник. Так само, як в українських бійців, в Ізраїлі статистика показує високий відсоток поранень нижніх кінцівок, оскільки обстріли та вибухи призводять до багатьох уламкових травм.

"Під час операції наші підрозділи стикаються із замінованими ділянками, усипаними гранатами та вибуховими пристроями. Більшість поранень пов'язана з уламками. У цьому відношенні ситуація схожа на ту, що спостерігається в Україні, де також часто у військових бувають подібні травми", – додає Гольдман.

Військові ЦАХАЛ беруть приклад із ЗСУ

Активні бойові дії між ізраїльтянами та арабами розпочалися ще до офіційного проголошення держави Ізраїль у 1948 році. У війні 1947-1949 років Ізраїль здобув перемогу, зумівши відстояти свою державність. З того часу відбулися дві великі війни між Ізраїлем та коаліцією арабських країн: Шестиденна війна 1967 року та Війна Судного дня 1973-го, обидві також закінчилися перемогою Ізраїлю.

І це не рахуючи того, що Ізраїль всі роки свого існування стикався в численними бойовими зіткненнями, війнами меншої інтенсивності, тривалими періодами палестинських терактів.

За словами Романа, багато військових ЦАХАЛ у своїх операціях беруть приклад із захисників, які служать у Збройних Силах України. Він вважає, що за 10 років українська армія пройшла великий шлях становлення. Україна та Ізраїль діляться протоколами та схемами роботи в галузі медицини, зокрема військової.

"Ізраїль перебуває у стані війни вже більше 75 років, накопичено величезний досвід. При цьому ми завжди з великою повагою говоримо про колег із Збройних Сил України та захоплюємося ними. Формування армійської структури займає багато часу. Ізраїль перебуває у стані гострого конфлікту постійно. Україна ж за короткий час змогла увійти до десятки найпрогресивніших і найсильніших армій світу. Наше спільне завдання – захищати свій дім і народ. Це ми робимо так само, як і українці, які 24 години на добу захищають свої території", – наголошує Роман.

Фото: У ЦАХАЛ командири виходять на завдання разом зі своїми підлеглими (Getty Images)

Роман мріє про те, щоб війни в Ізраїлі та в Україні завершилися якнайшвидше.

"Я чув, що в Україні трапляються випадки підкупу та підробки документів, пов'язаних з інвалідністю. Люди платять божевільні гроші, щоб не йти до армії. В Ізраїлі з таким ніколи не стикався, явка на мобілізацію становить близько 180%. І ті, хто має проблеми зі здоров'ям, теж хочуть брати участь у захисті своєї країни. Навіть якщо можуть робити лише невеликі справи. Наприклад, просто мити підлогу", – зазначає він.

На його думку, допоможе грамотна комунікація з людьми допоможе зрозуміти: служба в армії – це можливість зробити свій внесок у перемогу. Розуміння цього питання можна досягти грамотним діалогом влади з людьми, адже багато страхів народжуються від нестачі інформації.

"Я добре знаю український народ. Це дуже патріотичні люди! Це народ із силою духу! Якщо налагодити правильну подачу інформації, явка на мобілізацію вражатиме. Україна – молода держава з прогресивною армією. І я впевнений, що в Україні все буде добре. І у сфері армії – 100%", – упевнений Роман.

Він висловлює свою повагу та захоплення українськими захисниками.

"Українським військовим я просто хочу сказати: весь світ вам пишається. Я уявляю, як вам непросто. Тримайтеся! Добро переможе зло. Ви просто круті, неймовірні! А всім українцям хочу сказати – для ваших близьких на фронті дуже важливий міцний тил. Необхідно не здаватися, не шукати легких шляхів чи тимчасової релокації. Важливо зосередитися на підтримці своєї країни, роблячи для неї все можливе", – підбиває підсумок співрозмовник.