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ЦАХАЛ заявляет, что уничтожил "важные цели" в Газе, атаки продолжаются

Автор: Артур Родивилов

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Секторе Газы. Слышны сирены в центре Израиля.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Массированному обстрелу подверглась Беэр-Шева. Армия обороны Израиля заявляет, что атаковала ряд крупных террористических объектов и террористов по всему Сектору Газа.

"Забастовки продолжаются и сейчас", - говорят в армии.

По всей видимости, одной из пораженных целей было девятиэтажное здание. В девятиэтажном здании расположены жилые квартиры, медицинские производственные предприятия и стоматологическая клиника.

Также сообщается о 150 выпущенных ракет из Сектора Газа.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.

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