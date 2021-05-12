ЦАХАЛ заявляет, что уничтожил "важные цели" в Газе, атаки продолжаются

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Секторе Газы. Слышны сирены в центре Израиля.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Массированному обстрелу подверглась Беэр-Шева. Армия обороны Израиля заявляет, что атаковала ряд крупных террористических объектов и террористов по всему Сектору Газа.
"Забастовки продолжаются и сейчас", - говорят в армии.
По всей видимости, одной из пораженных целей было девятиэтажное здание. В девятиэтажном здании расположены жилые квартиры, медицинские производственные предприятия и стоматологическая клиника.
Также сообщается о 150 выпущенных ракет из Сектора Газа.
Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.
В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.
Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.
Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.