ЦАХАЛ заявляє, що знищив "важливі цілі" в Газі, атаки тривають

ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по терористах в Секторі Гази . Чути сирени в центрі Ізраїлю.

Про це повідомляє Newsru.co.il .

Також повідомляється про 150 випущених ракет з Сектора Газа.

По всій видимості, однією з уражених цілей була дев'ятиповерхова будівля. У дев'ятиповерховій будівлі розташовані житлові квартири, медичні виробничі підприємства та стоматологічна клініка.

"Страйки тривають і зараз", - кажуть в армії.

Масованому обстрілу піддалася Беер-Шева. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що атакувала ряд великих терористичних об'єктів і терористів по всьому Сектору Газа.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні житель.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектора Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.