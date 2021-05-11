Ракетный обстрел Тель-Авива: видео
Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа боевиками ХАМАС. Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.
В сети появилось видео обстрела Тель-Авива.
В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены.
הותר לפרסום:— נועם אמיר (@noamamir74) May 11, 2021
אחד הטילים לכיוון אשקלון פגע במתקן רגיש של קו צינור הנפט אילת אשקלון. pic.twitter.com/72L7SnWref
May 11, 2021
По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля.
תיעוד: מטח רקטות על תל אביב— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021
(צילום: ירין אילוז)@hadasgrinberg pic.twitter.com/SenFtKVqP0
VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u— Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021
Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.
ישראל תחת אש: תיעוד ממקורות פלסטיניים של שיגורים לתל אביב@guy_telaviv pic.twitter.com/Z1Ak37PXdA— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021
В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.
Напомним, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что, за последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.
Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.