Ракетный обстрел Тель-Авива: видео

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа боевиками ХАМАС. Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.

В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.

Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.

По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля.

В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены.

Напомним, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что, за последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.