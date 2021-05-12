ЦАХАЛ заявляет, что уничтожил "важные цели" в Газе, атаки продолжаются

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористам в Секторе Газы . Слышны сирены в центре Израиля.

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Массированному обстрелу подверглась Беэр-Шева. Армия обороны Израиля заявляет, что атаковала ряд крупных террористических объектов и террористов по всему Сектору Газа.

"Забастовки продолжаются и сейчас", - говорят в армии.

По всей видимости, одной из пораженных целей было девятиэтажное здание. В девятиэтажном здании расположены жилые квартиры, медицинские производственные предприятия и стоматологическая клиника.

Также сообщается о 150 выпущенных ракет из Сектора Газа.