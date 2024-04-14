ЦАХАЛ заявив, що відслідковує понад 100 іранських дронів. ЗМІ пишуть про початок перехоплення

Очікується, що дрони, які зараз відстежуються, досягнуть Ізраїлю протягом кількох годин, хоча ЦАХАЛ працюватиме над їх перехопленням на більш ранньому етапі, пише видання.

Інші загрози, включно з балістичними або крилатими ракетами, потребуватимуть менше часу, щоб досягти Ізраїлю. ЦАХАЛ реагуватиме відповідно.

Ізраїльська армія переконує, що добре підготовлена до боротьби з іранською атакою.

Десятки винищувачів ВПС Ізраїлю наразі знаходяться в небі та готові завдати ударів у будь-якому місці, повідомляє ЦАХАЛ.

Times of Israel з посиланням на 12 канал також пише, що Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

Тим часом міністр оборони Ірану опублікував заяву, в якій попередив сусідні країни, що будь-яка з них, яка відкриє свій повітряний простір повітряним силам Ізраїлю для перехоплення безпілотників, стане ціллю.

Корпус вартових Ісламської революції Ірану оголосив, що розпочав широкомасштабні ракетні та безпілотні операції проти цілей в Ізраїлі, повідомляє ABC News з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.