США зафіксували переміщення ракет і безпілотників на території Ірану, - CNN

США спостерігали, як Іран переміщує військові засоби всередині країни, включаючи безпілотники та крилаті ракети, сигналізуючи про те, що він, можливо, готується атакувати ізраїльські цілі зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами двох джерел, близьких до розвідки США, на які посилається американський телеканал, це також може свідчити про намагання Ірану стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Один зі співрозмовників сказав, що США бачили, як Іран готує до 100 крилатих ракет.

Іранці, за інформацією джерела, хочуть, щоб їхній удар по Ізраїлю був "значним". Але вони також хочуть уникнути прямої війни з Ізраїлем і США, тому, за оцінкою американської розвідки, Іран може використати свої проксі-сили для здійснення першої атаки.

Загроза війни між Іраном та Ізраїлем