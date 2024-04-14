ЦАХАЛ заявил, что отслеживает более 100 иранских дронов. СМИ пишут о начале перехвата

Ожидается, что отслеживаемые дроны достигнут Израиля в течение нескольких часов, хотя ЦАХАЛ будет работать над их перехватом на более раннем этапе, пишет издание.

Другие угрозы, включая баллистические или крылатые ракеты, потребуют меньше времени, чтобы достичь Израиля. ЦАХАЛ будет реагировать соответственно.

Израильская армия утверждает, что хорошо подготовлена к борьбе с иранской атакой.

Десятки истребителей ВВС Израиля находятся в небе и готовы нанести удары в любом месте, сообщает ЦАХАЛ.

Times of Israel со ссылкой на 12 канал также пишет, что Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

Между тем, министр обороны Ирана опубликовал заявление, в котором предупредил соседние страны, что любая из них, которая откроет свое воздушное пространство воздушным силам Израиля для перехвата беспилотников, станет целью.

Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил, что приступил к широкомасштабным ракетным и беспилотным операциям против целей в Израиле, сообщает ABC News со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.