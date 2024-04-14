ЦАХАЛ заявил, что отслеживает более 100 иранских дронов. СМИ пишут о начале перехвата

Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. Израильские ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и ABC News.
Ожидается, что отслеживаемые дроны достигнут Израиля в течение нескольких часов, хотя ЦАХАЛ будет работать над их перехватом на более раннем этапе, пишет издание.
Другие угрозы, включая баллистические или крылатые ракеты, потребуют меньше времени, чтобы достичь Израиля. ЦАХАЛ будет реагировать соответственно.
Израильская армия утверждает, что хорошо подготовлена к борьбе с иранской атакой.
Десятки истребителей ВВС Израиля находятся в небе и готовы нанести удары в любом месте, сообщает ЦАХАЛ.
Times of Israel со ссылкой на 12 канал также пишет, что Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.
Между тем, министр обороны Ирана опубликовал заявление, в котором предупредил соседние страны, что любая из них, которая откроет свое воздушное пространство воздушным силам Израиля для перехвата беспилотников, станет целью.
Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил, что приступил к широкомасштабным ракетным и беспилотным операциям против целей в Израиле, сообщает ABC News со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.
Ранее сегодня, 13 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне опасности удара со стороны Ирана. В то же время, соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.
Около 23.00 по Киеву израильские СМИ сообщили, что Иран запустил ударные беспилотники в направлении территории Израиля.
Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.
По данным СМИ, Иордания готова перехватить любой иранский беспилотник или самолет, вошедший в воздушное пространство страны.
В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.
Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.
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