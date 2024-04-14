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Йорданія оголосила НС і готова збивати іранські дрони у своєму небі, - Sky News

Неділя 14 квітня 2024 00:15
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Йорданія оголосила НС і готова збивати іранські дрони у своєму небі, - Sky News Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Йорданія оголосила надзвичайний стан після того, як Іран запустив десятки безпілотників і ракет по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Раніше Йорданія оголосила, що закриває свій повітряний простір через загрозу нападу Ірану.

Два регіональних джерела повідомили телеканалу, що протиповітряна оборона Йорданії також готова перехопити будь-який іранський безпілотник або літак, який увійде в повітряний простір країни.

Оновлено о 01:05: Уряд Йорданії спростував повідомлення про оголошення надзвичайного стану в країні, але підтвердив закриття повітряного простору.

Іран атакує Ізраїль з повітря

Раніше сьогодні, 13 квітня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. Водночас сусідня Йорданія закрила своє небо для авіації.

Близько 23:00 за Києвом ізраїльські ЗМІ повідомили, що Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю.

Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

З чого почалося

На початку квітня по столиці Сирії було завдано ракетного удару, в результаті якого була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два високопоставлені генерали.

Іран звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.Західні ЗМІ писали, що удар Ірану може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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