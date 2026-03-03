ЦАХАЛ заявив про ліквідацію у Лівані командира "ісламського джихада"

Ліквідація командира джихадистів пройшла у ліванському місті Бейрут, під час нічого удару 2 березня, повідомили в командуванні армії Ізраїлю.

Ліквідований Абу Хамза Рамі обіймав свою посаду протягом кількох років. В Ізраїлі його вважають відповідальним за планування та реалізацію сотень атак, спрямованих проти ізраїльських військових та цивільних осіб.

В оборонному відомстві наголосили, що останнім часом Рамі активно займався підготовкою бойовиків спецпідрозділу "Нухба", вербуванням нових членів угруповання та організацією постачання зброї.

Крім того, під час проведення операції "Північні стріли" (операції ЦАХАЛу проти "Хезболли" восени 2024 року - ред.) він займався переміщенням сил терористів на сирійсько-ліванському кордоні та координував їхні дії проти ізраїльських військ у південній частині Лівану.

"Його ліквідація завдає серйозного удару по здатності "Палестинського ісламського джихаду" проводити терористичні операції проти Держави Ізраїль та її громадян", - зазначили в прес-службі ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії також додали, що продовжать роботу з нейтралізації будь-яких загроз безпеці країни.