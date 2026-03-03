UA

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію у Лівані командира "ісламського джихада"

Фото: ізраїльська армія (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про знищення одного з командирів палестино-ісламського джихаду у Лівані - Абу Хамзи Рамі, який відповідав за терористичні операції проти ЦАХАЛУ та ізраїльтян.

Ліквідація командира джихадистів пройшла у ліванському місті Бейрут, під час нічого удару 2 березня, повідомили в командуванні армії Ізраїлю.

Ліквідований Абу Хамза Рамі обіймав свою посаду протягом кількох років. В Ізраїлі його вважають відповідальним за планування та реалізацію сотень атак, спрямованих проти ізраїльських військових та цивільних осіб.

В оборонному відомстві наголосили, що останнім часом Рамі активно займався підготовкою бойовиків спецпідрозділу "Нухба", вербуванням нових членів угруповання та організацією постачання зброї.

Крім того, під час проведення операції "Північні стріли" (операції ЦАХАЛу проти "Хезболли" восени 2024 року - ред.) він займався переміщенням сил терористів на сирійсько-ліванському кордоні та координував їхні дії проти ізраїльських військ у південній частині Лівану.

"Його ліквідація завдає серйозного удару по здатності "Палестинського ісламського джихаду" проводити терористичні операції проти Держави Ізраїль та її громадян", - зазначили в прес-службі ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії також додали, що продовжать роботу з нейтралізації будь-яких загроз безпеці країни.

Конфлікт на Близькому Сході

Зазначимо, попри те, що 28 лютого США та Ізраїль об'єднали зусилля проти іранської ядерної програми, завдавши авіаударів по країні, члени "Хезболли" у Лівані вже давно не дають спокою Тель-Авіву (не говорячи вже про конфілкт, який триває десятки років).

Щодо нещодавніх подій, ЦАХАЛ час від часу вже завдавав ударів по "Хезболлі" у Лівані, наприклад, по їхніх заводах із виготовлення ракет, а напередодні армія Ізраїлю оголосила про початок наступу на угрупування після того, як воно здійснило пуски ракет першим.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛіван