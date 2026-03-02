"Хезболла" вступає у війну? По Ізраїлю прилетіли ракети, ЦАХАЛ починає бити у відповідь

У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по "Хезболлі" в Лівані. Це сталося після того, як терористичне угруповання здійснило атаку по іранській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост ЦАХАЛ в Telegram і The Times of Israel .

"У кількох районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени після запуску ракет із Лівану", - йшлося в публікації о 01:05.

Через півгодини в ЦАХАЛ відзвітували, що військово-повітряні сили Ізраїлю перехопили ракету, але ще кілька впали на відкриті ділянки. Інформації про постраждалих або пошкодження не було.

Трохи пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракету по країні запустила саме "Хезболла".

"ЦАХАЛ почав завдавати ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" по всьому Лівану... у відповідь на обстріл Ізраїлю ракетами з боку "Хезболли", - ідеться в публікації о 02:47.

Там підкреслили, що відкриваючи вогонь по Ізраїлю, "Хезболла" діє від імені іранського режиму, тому ЦАХАЛ реагуватиме на дії груп угруповання.

Трохи згодом "Хезболла" підтвердила, що здійснила ракетний обстріл. Причиною назвали "помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї". Там уточнили, що під час атаки завдали удару по об'єкту ППО на південь від Хайфи.

Зазначимо, що ця атака стала першим подібним випадком з моменту припинення вогню в листопаді 2024 року.