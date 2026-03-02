ЦАХАЛ оголосив про початок наступу на "Хезболлу": Ізраїль готується до затяжних боїв

Ізраїль оголосив про початок наступальної кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла" у Лівані. Операція може тривати кілька днів.

Про це заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За його словами, ізраїльські військові переходять від оборонних дій до активного наступу після нічних ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку "Хезболли".

"Ми розпочали наступальну кампанію проти “Хезболли”. Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу", - наголосив Замір під час оцінки оперативної ситуації.

Він також попередив, що бойові дії можуть затягнутися.

"Нам потрібно підготуватися до кількох днів боїв, багатьох. Нам потрібна сильна оборонна готовність та постійна наступальна готовність хвилями", - зазначив начальник штабу.

Варто додати, що Ізраїль вже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях "Хезболли" в Бейруті та південному Лівані після ракетних обстрілів.