ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане командира "исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении одного из командиров палестино-исламского джихада в Ливане - Абу Хамзы Рами, который отвечал за террористические операции против ЦАХАЛа и израильтян.
Ликвидация командира джихадистов прошла в ливанском городе Бейрут, во время ничего удара 2 марта, сообщили в командовании армии Израиля.
Ликвидированный Абу Хамза Рами занимал свою должность в течение нескольких лет. В Израиле его считают ответственным за планирование и реализацию сотен атак, направленных против израильских военных и гражданских лиц.
В оборонном ведомстве отметили, что в последнее время Рами активно занимался подготовкой боевиков спецподразделения "Нухба", вербовкой новых членов группировки и организацией поставок оружия.
Кроме того, во время проведения операции "Северные стрелы" (операции ЦАХАЛа против "Хезболлы" осенью 2024 года - ред.) он занимался перемещением сил террористов на сирийско-ливанской границе и координировал их действия против израильских войск в южной части Ливана.
"Его ликвидация наносит серьезный удар по способности "Палестинского исламского джихада" проводить террористические операции против Государства Израиль и его граждан", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В израильской армии также добавили, что продолжат работу по нейтрализации любых угроз безопасности страны.
Отметим, несмотря на то, что 28 февраля США и Израиль объединили усилия против иранской ядерной программы, нанеся авиаудары по стране, члены "Хезболлы" в Ливане уже давно не дают покоя Тель-Авиву (не говоря уже о конфликте, который длится десятки лет).
Что касается недавних событий, ЦАХАЛ время от времени уже наносил удары по "Хезболле" в Ливане, например, по их заводам по изготовлению ракет, а накануне армия Израиля объявила о начале наступления на группировку после того, как она осуществила пуски ракет первой.