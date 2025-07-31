Ізраїль ударив по найбільшому ракетному заводу "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю в четвер, 31 липня, атакувала найбільший завод "Хезболли", де виробляють високоточні ракети. Він розташований на території Лівану.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

Ізраїльська армія повідомила про авіаудари по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану, поблизу ізраїльського кордону, а також по об'єктах у долині Бекаа - приблизно за 100 кілометрів на північ.

Завод бойовиків із виробництва високоточних ракет уже зазнав атаки в період загострення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою" восени 2024 року. За даними розвідки, нещодавно "Хезболла" почала відновлювати його, щоб знову налагодити випуск високоточних ракет.

Високоточні ракети становлять серйозну загрозу: вони частіше обходять систему ППО Ізраїлю і з більшою ймовірністю потрапляють по цивільних і ключових об'єктах.

"Будь-яка спроба терористичної організації відновитися, перегрупуватися або загрожувати (Ізраїлю - ред.) буде зустрінута з безжальною силою", - заявив міністр оборони.