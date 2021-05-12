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ЦАХАЛ: из Сектора Газа в сторону Израиля выпустили около 850 ракет

Автор: Артур Родивилов

По оценке ЦАХАЛ в сторону Израиля в общей сложности террористами было выпущено около 850 ракет. Это произошло с вечера 10 мая по утро 12 мая из Сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Целями ракетных атак были гражданские и военные объекты, жилые кварталы. Жертвами обстрелов стали пять человек, десятки получили ранения.

Палестинская группировка ХАМАС заявила 11 мая, что запустила 137 ракет в сторону южной части Израиля в течение менее чем пяти минут, стремясь перегрузить его систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Совет безопасности ООН соберется снова на совещание из-за израильско-палестинского конфликта. Совещание планируют провести в среду, 12 мая.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти “в полномасштабную войну”.

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