"Мы приближаемся к войне": в ООН призвали к прекращению эскалации в Израиле

Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем . Генсек ООН призывает к незамедлительной деэскалации.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters .

Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.

Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН в срочном порядке работает над снижением напряженности. Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы".

"Силы безопасности Израиля должны проявлять максимальную сдержанность и взвешивать применение силы. Беспорядочные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов недопустимы",- заявил господин Дюжаррик.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти “в полномасштабную войну”.

"Мы приближаемся к полномасштабной войне", - отметил он.