ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Мы приближаемся к войне": в ООН призвали к прекращению эскалации в Израиле

Новина українською → Нью-Йорк, Среда 12 мая 2021 02:17
"Мы приближаемся к войне": в ООН призвали к прекращению эскалации в Израиле Фото: В ООН призвали стороны к решению конфликта (twitter.com/MuddassirH_Jutt)
Автор: Артур Родивилов

Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем. Генсек ООН призывает к незамедлительной деэскалации.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.

Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН в срочном порядке работает над снижением напряженности. Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы".

"Силы безопасности Израиля должны проявлять максимальную сдержанность и взвешивать применение силы. Беспорядочные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов недопустимы",- заявил господин Дюжаррик.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти “в полномасштабную войну”.

"Мы приближаемся к полномасштабной войне", - отметил он.

В результате ракетного обстрела Израиля жертв и погибших стало больше. Сейчас известно, что в Ашкелоне погибло две женщины, более 90 человек получили ранения разной степени тяжести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Палестина
NEWS
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом