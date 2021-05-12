Совет Безопасности ООН соберется на совещание из-за израильско-палестинского конфликта

Совет Безопасности ООН соберется снова на совещание из-за израильско-палестинского конфликта . Совещание планируют провести в среду, 12 мая.

Об этом сообщает Times of Israel .

Совет Безопасности ООН второй раз за три дня проведет экстренную закрытую консультацию, чтобы обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта между Израилем и Полестиной. Совещание планируют провести 12 мая.

Отмечается, что такие заседания для обсуждения региональных конфликтов проходят постоянно, но проведение двух собраний за три дня - редкость. Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов.

По словам дипломата Совета Безопасности, проведение в среду заседания было запрошено миссиями Китая, Норвегии и Туниса.

Норвегия снова будет стремиться заручиться одобрением всех членов, чтобы выступить с совместным заявлением относительно продолжающегося насилия.

Миссия США была единственной, кто не поддержал заявление Норвегии, сделанное в понедельник, и предотвратило его публикацию.