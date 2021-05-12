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Совет Безопасности ООН соберется на совещание из-за израильско-палестинского конфликта

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 03:13
Совет Безопасности ООН соберется на совещание из-за израильско-палестинского конфликта Фото: Совет Безопасности ООН соберется на совещание (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Совет Безопасности ООН соберется снова на совещание из-за израильско-палестинского конфликта. Совещание планируют провести в среду, 12 мая.

Об этом сообщает Times of Israel.

Совет Безопасности ООН второй раз за три дня проведет экстренную закрытую консультацию, чтобы обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта между Израилем и Полестиной. Совещание планируют провести 12 мая.

Отмечается, что такие заседания для обсуждения региональных конфликтов проходят постоянно, но проведение двух собраний за три дня - редкость. Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов.

По словам дипломата Совета Безопасности, проведение в среду заседания было запрошено миссиями Китая, Норвегии и Туниса.

Норвегия снова будет стремиться заручиться одобрением всех членов, чтобы выступить с совместным заявлением относительно продолжающегося насилия.

Миссия США была единственной, кто не поддержал заявление Норвегии, сделанное в понедельник, и предотвратило его публикацию.

Напомним, боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Ракеты упали на город и его пригороды. В результате погибли и были ранены мирные жители.

Ранее сообщалось, что из Сектора Газа опять возобновили обстрел Израиля. Ракеты упали в сторону Ашкелона и других населенных пунктов.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС и "Исламскому джихаду" ответом. Он заявил, что ХАМАС заплатит за обстрел Израиля.

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