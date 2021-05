Обстрел Тель-Авива: главное за ночь

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что запустила 137 ракет в сторону южной части Израиля в течение менее чем пяти минут, стремясь перегрузить его систему противовоздушной обороны "Железный купол". В общем ХАМАС выпустил более 400 ракет.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR

Video of Hamas rocket barrage on Tel Aviv pic.twitter.com/N9gdcwZGqZ

Погибшие и раненые

Израильские СМИ сообщили о гибели двух женщин в Ашкелоне: им было 60 и 80 лет. Еще одна женщина погибла в результате ракетного обстрела в городе Ришон-ле-Цион.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u