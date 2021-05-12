Обстрел Тель-Авива: главное за ночь

Ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки. Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива .

Все что известно за ночь - в материале РБК-Украина.

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что запустила 137 ракет в сторону южной части Израиля в течение менее чем пяти минут, стремясь перегрузить его систему противовоздушной обороны "Железный купол". В общем ХАМАС выпустил более 400 ракет.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

Video of Hamas rocket barrage on Tel Aviv pic.twitter.com/N9gdcwZGqZ — David A. Daoud (@DavidADaoud) May 12, 2021

Погибшие и раненые

Израильские СМИ сообщили о гибели двух женщин в Ашкелоне: им было 60 и 80 лет. Еще одна женщина погибла в результате ракетного обстрела в городе Ришон-ле-Цион.

תיעוד: מטח רקטות על תל אביב

(צילום: ירין אילוז)@hadasgrinberg pic.twitter.com/SenFtKVqP0 — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

По всей стране также сообщают о десятках раненых, в том числе и по крайней мере одном 5-летнем ребенке. Аэропорт Бен-Гуриона из-за обстрелов ненадолго прекратил обслуживание рейсов и перенаправлял их на Кипр.

Операция ЦАХАЛ

Вечером 11 мая самолеты ВВС Израиля нанесли удар по городу Газа и разрушили 13-этажный жилой дом на 80 квартир.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני זמן קצר מבנה שבשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רמאל בצפון רצועת עזה. במבנה נמצאים מטה המודיעין, מטה הגדה, מחלקת ההסברה וחטיבת עזה של ארגון החמאס. טרם התקיפה צה״ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה >>> pic.twitter.com/1fiGpXMnhu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Позже стало известно, что были ликвидированы два руководителя разведки ХАМАС.

Убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

"Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации из здания", - сказано в официальном сообщении.

Беспорядки в ряде городов Израиля

На фоне обстрелов обострились погромы в ряде городов Израиля. В пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Мэр Лода в экстренном обращении заявил, что контроль над городом потерян и потребовал от премьер-министра Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести войска.

Нетаньяху после ввода спецназа в Лод и объявления ЧП отправился с визитом в город.

В Акко был подожжен известный ресторан "Ури Бури", и гостиница "Эфенди", один из постояльцев которой получил тяжелые ожоги.

В Израиле отменяются занятия в школах и движение поездов

В ряде городов Израиля местные власти отменяют занятия в учебных учреждениях и движение железнодорожного транспорта. Это случилось после вечернего обстрела Тель-Авива.

Мэрии израильских городов Гуш-Дана и округа а-Шарон объявили о закрытии учебных заведений в связи с ракетными обстрелами, включая школы и детские сады для детей с особыми потребностями.

В частности, о том, что в среду, 12 мая, не будет учебы, объявили муниципалитеты Бат-Яма, Рамат-Гана, Гиватаима, Ришон ле-Циона, Холона, Рош а-Аина, Нес-Ционы, Гедеры, Петах-Тиквы.

Кроме того, Министерство просвещения объявило, что отменяет работу учебных заведений в 80-километровой зоне, то есть до Нетании на севере. В 40-километровой зоне от сектора Газы учебы не будет в связи с решением Управления тылом.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.