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ЦАХАЛ: з Сектору Газа в бік Ізраїлю випустили близько 850 ракет

Автор: Артур Родивилов

За оцінкою ЦАХАЛ у бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Це сталося з вечора 10 травня по ранок 12 травня з Сектору Газа.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Цілями ракетних атак були цивільні та військові об'єкти, житлові квартали. Жертвами обстрілів стали п'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Палестинське угруповання ХАМАС заявило 11 травня, що запустило 137 ракет у бік Південної частини Ізраїлю протягом менш ніж п'яти хвилин, прагнучи перевантажити його систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Рада безпеки ООН збереться знову на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Нараду планують провести в середу, 12 травня.

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "у повномасштабну війну”.

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