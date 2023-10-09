ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази

Ізраїль, Понеділок 09 жовтня 2023 13:36
UA EN RU
ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази Ілюстративне фото: ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабної атаки на центри терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Армія оборони Ізраїлю зараз розпочинає масштабну атаку на багато центрів терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", - сказано в повідомленні ЦАХАЛ.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України