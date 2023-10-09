ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабної атаки на центри терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) .

"Армія оборони Ізраїлю зараз розпочинає масштабну атаку на багато центрів терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", - сказано в повідомленні ЦАХАЛ.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.