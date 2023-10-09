ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в Секторе Газы

Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на центры террористической группировки ХАМАС в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) .

"Армия обороны Израиля сейчас начинает масштабную атаку на многие центры террористической организации ХАМАС в Секторе Газа", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, так как ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.