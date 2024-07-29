ЦАХАЛ: ізраїльська ППО перехопила дрон, запущений з Лівану

Згідно із заявою ізраїльського військового відомства, повітряна ціль була перехоплена сьогодні вранці.

Це сталося після того, як на півночі країни була оголошена повітряна тривога близько п'ятої ранку.

"Після сирен, які пролунали в районах Адміт і Яара, система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила БПЛА, який прямував через Ліван у напрямку Західної Галілеї", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛ у Telegram о 05:46.

Також вказується, що сирени із попередженням про ракетну небезпеку включалися "у зв'язку з можливістю падіння осколків" через перехоплення безпілотника.

Про якісь наслідки внаслідок можливого влучання фрагментів БПЛА нічого не повідомляється.

Загострення між Ізраїлем та Ліваном

Інцидент стався на тлі значного загострення відносин між Ізраїлем та Ліваном після позавчорашнього ракетного удару по місту Мадждал Шамс на Голанських висотах, які контролює ізраїльська сторона. Внаслідок тієї атаки було влучання по спортивному стадіону, і загинули 12 людей, серед яких багато дітей.

Ізраїль звинуватив у ракетному обстрілі ісламістське угруповання "Хезболла", що діє на території Лівану. Сама ж організація заперечує свою відповідальність за атаку.

Також Тель-Авів пообіцяв відповідь на удар по Голланах. Наступної ночі, 28 липня, ізраїльська авіація завдала ударів по цілях угруповання "Хезболла" у кількох районах Лівану.

Крім того, Ізраїль пригрозив "руйнівною для Лівану" війною та назвав умову її уникнення. В МЗС країни уточнили, що йдеться про роззброєння та відведення сил "Хезболли". Також в ізраїльскому закликали покласти повну відповідальність на Іран та угруповування, які він підтримує - "Хезболлу", ХАМАС та хуситів.

Також стало відомо, що Кабмін Ізраїлю уповноважив прем'єра та міністра оборони приймати рішення щодо масштабу та часу відповіді країни на ракетний обстріл стадіону на Голанських висотах.