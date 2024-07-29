ЦАХАЛ: израильская ПВО перехватила дрон, запущенный из Ливана

Израильская система противовоздушной обороны перехватила беспилотник, который направлялся с территории Ливана в сторону Западной Галилеи.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно заявлению израильского военного ведомства, воздушная цель была перехвачена утром.
Это произошло после того, как на севере страны была объявлена воздушная тревога около пяти утра.
"После сирен, прозвучавших в районах Адмит и Яара, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила БПЛА, следовавшего через Ливан в направлении Западной Галилеи", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram в 05:46.
Также указывается, что сирены с предупреждением о ракетной опасности включались "в связи с возможностью падения осколков" из-за перехвата беспилотника.
О каких-либо последствиях вследствие возможного попадания фрагментов БПЛА ничего не сообщается.
Инцидент произошел на фоне значительного обострения отношений между Израилем и Ливаном после позавчерашнего ракетного удара по городу Мадждал Шамс на Голанских высотах, контролируемых израильской стороной. В результате той атаки было попадание по спортивному стадиону, и погибли 12 человек, среди которых много детей.
Израиль обвинил в ракетных обстрелах исламистскую группировку "Хезболла", действующую на территории Ливана. Сама же организация отрицает свою ответственность за атаку.
Также Тель-Авив пообещал ответ на удар по Голланам. На следующую ночь, 28 июля, израильская авиация нанесла удары по целям группировки "Хезболла" в нескольких районах Ливана.
Кроме того, Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее избежания. В МИД страны уточнили, что речь идет о разоружении и отводе сил "Хезболлы". Также в израильском призывали возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - "Хезболлу", ХАМАС и хуситов.
Также стало известно, что Кабмин Израиля уполномочил премьера и министра обороны принимать решения о масштабе и времени ответа страны на ракетные обстрелы стадиона на Голанских высотах.
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