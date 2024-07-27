ua en ru
Нд, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли", міністр оборони визначив "напрямок дій"

Ізраїль, Субота 27 липня 2024 22:47
UA EN RU
Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли", міністр оборони визначив "напрямок дій" Фото: Ізраїль готує відповідь за удар "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже обрав "напрямок дій" для відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Після сьогоднішнього удару "Хезболли" вищі військові та службовці служби безпеки представили міністру оборони Ізраїля "варіанти дій проти Хезболли".

Міністр оцінив ситуацію розом з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві, керівником бару Шін Бет Ронен, головою Моссаду Девідом Барнеа та іншими офіційними особами.

"Галлант визначав напрямки дій і відповідним чином дав вказівку оборонному відомству", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. В результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

Зауважимо, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново повертається з США до Ізраїлю.

Тим часом США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм