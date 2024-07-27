Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли", міністр оборони визначив "напрямок дій"

Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже обрав "напрямок дій" для відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Галлант визначав напрямки дій і відповідним чином дав вказівку оборонному відомству", - зазначили у Міноборони.

Міністр оцінив ситуацію розом з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві, керівником бару Шін Бет Ронен, головою Моссаду Девідом Барнеа та іншими офіційними особами.

Після сьогоднішнього удару "Хезболли" вищі військові та службовці служби безпеки представили міністру оборони Ізраїля "варіанти дій проти Хезболли".

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. В результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

Зауважимо, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново повертається з США до Ізраїлю.

Тим часом США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

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