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Ізраїль пригрозив "руйнівною для Лівану" війною та назвав умову її уникнення

Тель-Авів, Неділя 28 липня 2024 11:15
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Ізраїль пригрозив "руйнівною для Лівану" війною та назвав умову її уникнення Фото: Ізраїль пригрозив Лівану війною через удару по Голанах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни" після обстрілу стадіону на Голанських висотах. В Ізраїлі заявили, що умовою для уникнення війни є роззброєння та відведення сил "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орена Марморштейна у Twitter (X).

Він наголосив, що угрупування "Хезболла" несе відповідальність за вчорашній обстріл стадіону на Голанських висотах на півночі Ізраїлю. Речник додав, що ракета, яка влучила у стадіон, була іранською.

"Суботня різанина є перетином усіх червоних ліній "Хезболлою". Це не армія, яка бореться з іншою армією; скоріше це терористична організація, яка навмисно стріляє по цивільних", - зазначив представник МЗС.

Марморштейн заявив, що "Ізраїль скористається своїм правом і обов'язком діяти в порядку самооборони та відповість на обстріл".

Він закликав покласти повну відповідальність на Іран та угруповування, які він підтримує - "Хезболлу", ХАМАС та хуситів, а також визнати Корпус вартових іранської революції терористичною організацією і накласти санкції.

"Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, - це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки (щодо роззброєння та відведення сил, - ред.). Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом", - йдеться у заяві.

Що цьому передувало

Вчора, 27 липня, Ізраїль заявив про удар з боку "Хезболли" по стадіону, який розташований на Голанських висотах. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 12 дітей, понад 30 осіб отримали поранення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю закінчив візит до США та повернувся до Ізраїлю у зв'язку з атакою. Глава Міноборони наголосив, що Ізраїль готує відповідь. Вночі 28 липня ізраїльська авіація завдала серії ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані.

Саме угрупування "Хезболла" не бере відповідальність за обстріл.

У Білому домі назвали "жахливим" удар по Голанах на півночі Ізраїлю і наголосили, що продовжують підтримувати Ізраїль.

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