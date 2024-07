Ізраїльська авіація завдала ударів по цілях "Хезболли" в кількох районах Лівану (відео)

У звіті військового командування Ізраїлю вказується, що цілями даної атаки були, серед іншого, склади зброї бойовиків.

Під ударами були райони семи населених пунктів у Лівані.

"Вночі IAF (ЦАХАЛ) завдав ударів по низці терористичних цілей "Хезболли" як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану, включаючи сховища зброї та інфраструктуру терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам, і Тайр Харфа", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Крім того, ЦАХАЛ оприлюднив відео ударів.