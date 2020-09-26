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Трюдо выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета под Харьковом

Оттава, Суббота 26 сентября 2020 07:11
Трюдо выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета под Харьковом
Фото: Джастин Трюдо (pm.gc.ca)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Харьковской области. Он обратился к семьям и друзьям погибших.

Об этом он написал в своем Twitter.

Трюдо также пожелал скорейшего выздоровления выжившим.

"Какие печальные новости из Украины. Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в авиакатастрофе, и желаем выжившим скорейшего выздоровления. Наши мысли с вами сегодня вечером", - написал Трюдо.

Ранее главы Министерств иностранных дел стран Европы, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразили соболезнования.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа. Выжили двое людей, еще троих ищут. Погибли 22 человека.

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Новости Украины Политика Джастин Трюдоавиакатастрофа
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