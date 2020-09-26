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Авиакатастрофа АН-26: одного из курсантов оперируют в крайне тяжелом состоянии

Харьков, Суббота 26 сентября 2020 02:05
Авиакатастрофа АН-26: одного из курсантов оперируют в крайне тяжелом состоянии
Фото: место происшествия (facebook.com/ГБР)
Автор: Инна Собора

Один из выживших курсантов в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Он в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Харків Times.

В ночь на 26 сентября врачи делают ему операцию.

Кроме того, второй выживший курсант, по словам директора областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.

Они оба курсанты второго курса Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Напомним, ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

РБК-Украина писало, что на момент аварии на борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров), одного курсанта не допустили к выполнению полета. Тела 22 человек нашли на месте крушения, два курсанта выжили, еще троих человек ищут.

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