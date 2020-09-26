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Трюдо висловив співчуття у зв'язку з катастрофою військового літака під Харковом

Оттава, Субота 26 вересня 2020 07:11
Трюдо висловив співчуття у зв'язку з катастрофою військового літака під Харковом
Фото: Джастін Трюдо (pm.gc.ca)
Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Харківській області. Він звернувся до сімей і друзів загиблих.

Про це він написав у своєму Twitter.

Трюдо також побажав якнайшвидшого одужання тим, хто вижив.

"Які сумні новини з України. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ям і друзям, які втратили близьких в авіакатастрофі, і бажаємо тим, хто вижив якнайшвидшого одужання. Наші думки з вами сьогодні ввечері", - написав Трюдо.

Раніше глави Міністерств закордонних справ країн Європи, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловили співчуття.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві під Харковом сталася авіакатастрофа. Вижили двоє людей, ще трьох шукають. Загинули 22 людини.

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Новини України Політика Джастин Трюдоавиакатастрофа
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