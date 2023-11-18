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Трюдо та прем'єр Японії обговорили нову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його колега з Японії Кісіда Фуміо обговорили підтримку та подальшу допомогу Україні. Зустріч відбулася на форумі АТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо .

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо 17 листопада на полях Саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Країни знову підтвердили свою підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та домовилися про подальші кроки щодо надання допомоги.

Під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Японії обговорили можливості співробітництва в галузі оборони та висловили готовність працювати разом для вирішення глобальних проблем, таких як конфлікти в Ізраїлі, програми створення ядерної зброї у Північній Кореї та ракетна загроза з її боку.

Президент Трюдо високо оцінив роль Японії у лідерстві та узгодженій діяльності, здійсненій під час її головування у G7, спрямованої на підтримку міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. Прем'єр-міністри висловили підтримку продовження спільної роботи з просування своїх пріоритетів.

Підтримка України Канадою та Японією

Зауважимо, що Канада надає Україні підтримку від початку повномасштабної війни. Країна вже поставила Україні танки Leopard 2 та іншу військову техніку.

Президент України Володимир Зеленський днями провів переговори з Трюдо . Однією із тем розмови було посилення української системи ППО.

Також тиждень тому стало відомо, що уряд Канади запросив у парламенту 385 млн. доларів на військову підтримку України. Гроші направлять на вогнепальну зброю, дрони, навчання пілотів та обслуговування танків.

Кісідо Фуміо днями зустрічався із президентом США Джо Байденом. Глави держав домовилися посилити санкції проти Росії.

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