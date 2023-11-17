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США та Японія домовилися про введення нових санкцій проти РФ

П'ятниця 17 листопада 2023 07:22
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США та Японія домовилися про введення нових санкцій проти РФ Фото: США та Японія домовилися про введення нових санкцій проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида зустрілися в Сан-Франциско вчора, 16 листопада. У ході зустрічі глави держав домовилися посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Японії.

"Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України", - йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Японії.

Також під час бесіди Кішида заявив, що високо оцінює лідерство Байдена та дипломатичні зусилля США для пошуку мирних шляхів урегулювання в Ізраїлі. Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися продовжити тісну співпрацю для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та партнери ввели численні санкції проти країни-агресора, які зачепили як державні компанії, так і приватний бізнес.

У свою чергу, ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велика кількість експортних обмежень.

Зазначимо, що Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій найближчими днями.

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