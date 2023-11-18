Трюдо и премьер Японии обсудили новую помощь Украине

Премьер-министр Джастин Трюдо встретился с премьер-министром Японии Кисидой Фумио 17 ноября на полях Саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Страны вновь подтвердили свою поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и договорились о дальнейших шагах по оказанию помощи.

В ходе встречи премьер-министры Канады и Японии обсудили возможности сотрудничества в области обороны и выразили готовность работать вместе для решения глобальных проблем, таких как конфликты в Израиле, программы создания ядерного оружия в Северной Корее и ракетная угроза с ее стороны.

Президент Трюдо высоко оценил роль Японии в лидерстве и согласованной деятельности, осуществленной во время ее председательства в G7, направленной на поддержание международного порядка, основанного на правилах. Премьер-министры выразили поддержку продолжения совместной работы по продвижению своих приоритетов.

Поддержка Украины Канадой и Японией

Заметим, что Канада оказывает Украине поддержку с самого начала полномасштабной войны. Страна уже поставила Украине танки Leopard 2 и другую военную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях провел переговоры с Трюдо. Одной из тем разговора была усиление украинской системы ПВО.

Также неделю назад стало известно, что правительство Канады запросило у парламента 385 млн долларов на военную поддержку Украины. Деньги направят на огнестрельное оружие, дроны, обучение пилотов и обслуживания танков.

Кисидо Фумио на днях встречался с президентом США Джо Байденом. Главы государств договорились усилить санкции против России.