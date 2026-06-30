Труханов знову висловився про паспорт РФ: "Я вже думав, що поставлено жирну крапку"

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що ніколи не мав громадянства Росії, а інформацію про нібито російський паспорт назвав фальшивкою.

Про це він розповів в інтерв'ю заступнику генерального директора РБК-Україна Володимиру Куренному.

За його словами, історія про нібито російський паспорт з'являється з 2014 року під час політичних криз або напередодні виборів.

"Ніколи не був громадянином Російської Федерації. І впевнений, що ніколи не буду", - наголосив Труханов.

Ексмер Одеси сказав, що інформацію про його нібито російське громадянство неодноразово перевіряли українські правоохоронці та суди.

Він розповів, що вперше ксерокопія нібито його паспорта РФ з'явилася перед місцевими виборами у 2024 році. Після цього він звернувся до російського консульства та отримав спростування, яке згодом зачитали у Верховній Раді.

Труханов також заявив, що у 2017 році СБУ перевірила цю інформацію, але не знайшла підтверджень.

Окремо він згадав перевірку НАБУ у 2018 році. За його словами, прокурор САП у суді зачитав відповідь Слідчого комітету РФ про відсутність у нього російського громадянства.

"Я вже тоді подумав, що все, жирна крапка поставлена", - сказав Труханов.

За словами ексмера, питання знову порушували під час виборів 2020 року, а у 2022 році після петиції президент Володимир Зеленський ініціював ще одну комплексну перевірку.

Як стверджує Труханов, СБУ, Нацполіція та Державна міграційна служба знову не знайшли підтверджень наявності у нього громадянства РФ.

Він також заявив, що у 2025 році журналіст-розслідувач Христо Грозєв швидко встановив, що документ із такими даними є фальшивкою.

"Чому 25-й рік? Я думаю, коли замаячили вибори й почали активно казати, що ось будуть вибори, то ось так зробили. Вибори якось відклалися, а те, що зробили, - воно залишилося", - підсумував Труханов.

Що відомо про припинення громадянства Труханову

Нагадаємо, 13 жовтня 2025 року на сайті президента України зареєстрували петицію із закликом припинити українське громадянство Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду понад 25 тисяч голосів.

Вже наступного дня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Як пояснив глава держави, підставою стало виявлення у Труханова російського паспорта. Після цього його достроково усунули з посади мера Одеси, а в місті створили військову адміністрацію.

Очільником Одеської міської військової адміністрації призначили Сергія Лисака. Тимчасово виконувати обов'язки міського голови почав секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Сам Труханов неодноразово заявляв, що не має громадянства РФ. Водночас у СБУ повідомляли, що володіють доказами, які, за даними спецслужби, підтверджують протилежне.

Додамо, крім того, тієї ж осені Труханову оголосили підозру у службовій недбалості, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев'яти людей під час аномальної зливи в Одесі 30 вересня