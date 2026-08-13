ЗСУ вгатили по великому логістичному хабу Wildberries (відео)
Уночі 13 серпня Сили оборони України завдали удару по ще одному комплексу Wildberries - цього разу в російському Башкортостані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.
За словами місцевих мешканців, потужна пожежа спалахнула в Чишминському районі.
Саме там розташований один із великих логістичних хабів російського маркетплейсу Wildberries.
Згідно з останніми даними, об'єкт загорівся після атаки українських сил.
"Горить великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries у Чишминському районі Башкортостану", - пише Exilenova+.
Важливо зазначити, що цей хаб активно використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення Wildberries.
"Після ураження на території хабу виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
До речі, просто зараз у російському Башкортостані також горить один із найбільших НПЗ країни-агресорки. Він займається виробництвом автомобільного бензину, дизельного пального, мазуту, поліетилену та іншої продукції.
Щоб уразити цей завод, українським дронам довелося подолати близько 1400 км.
Раніше РБК-Україна розповідало про колосальні збитки Wildberries від ударів Сил оборони України.
Також ми писали, що найбільші банки РФ також потерпають від ударів по маркетплейсу.
Окрім того, стало відомо, що Wildberries запровадила жорсткі обмеження для захисту від нових атак ЗСУ.