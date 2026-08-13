ЗСУ вгатили по великому логістичному хабу Wildberries (відео)

Уночі 13 серпня Сили оборони України завдали удару по ще одному комплексу Wildberries - цього разу в російському Башкортостані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ .

За словами місцевих мешканців, потужна пожежа спалахнула в Чишминському районі.

Саме там розташований один із великих логістичних хабів російського маркетплейсу Wildberries.

Згідно з останніми даними, об'єкт загорівся після атаки українських сил.

"Горить великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries у Чишминському районі Башкортостану", - пише Exilenova+.

Важливо зазначити, що цей хаб активно використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення Wildberries.

"Після ураження на території хабу виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

До речі, просто зараз у російському Башкортостані також горить один із найбільших НПЗ країни-агресорки. Він займається виробництвом автомобільного бензину, дизельного пального, мазуту, поліетилену та іншої продукції.

Щоб уразити цей завод, українським дронам довелося подолати близько 1400 км.