ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вгатили по великому логістичному хабу Wildberries (відео)

09:04 13.08.2026 Чт
1 хв
Одразу після ураження почалася пожежа
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ вгатили по великому логістичному хабу Wildberries (відео) Фото: Ще один об'єкт Wildberries охопила пожежа (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 13 серпня Сили оборони України завдали удару по ще одному комплексу Wildberries - цього разу в російському Башкортостані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

За словами місцевих мешканців, потужна пожежа спалахнула в Чишминському районі.

Саме там розташований один із великих логістичних хабів російського маркетплейсу Wildberries.

Згідно з останніми даними, об'єкт загорівся після атаки українських сил.

"Горить великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries у Чишминському районі Башкортостану", - пише Exilenova+.

Важливо зазначити, що цей хаб активно використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення Wildberries.

"Після ураження на території хабу виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

До речі, просто зараз у російському Башкортостані також горить один із найбільших НПЗ країни-агресорки. Він займається виробництвом автомобільного бензину, дизельного пального, мазуту, поліетилену та іншої продукції.

Щоб уразити цей завод, українським дронам довелося подолати близько 1400 км.

Раніше РБК-Україна розповідало про колосальні збитки Wildberries від ударів Сил оборони України.

Також ми писали, що найбільші банки РФ також потерпають від ударів по маркетплейсу.

Окрім того, стало відомо, що Wildberries запровадила жорсткі обмеження для захисту від нових атак ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пожежа Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський
Аналітика
РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко