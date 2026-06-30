Труханов снова высказался о паспорте РФ: "Я уже думал, что поставлена жирная точка"

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что никогда не имел гражданства России, а информацию о якобы российском паспорте назвал фальшивкой.

Об этом он рассказал в интервью заместителю генерального директора РБК-Украина Владимиру Куренному.

По его словам, история о якобы российском паспорте появляется с 2014 года во время политических кризисов или накануне выборов.

"Никогда не был гражданином Российской Федерации. И уверен, что никогда не буду", - подчеркнул Труханов.

Эксмер Одессы сказал, что информацию о его якобы российском гражданстве неоднократно проверяли украинские правоохранители и суды.

Он рассказал, что впервые ксерокопия якобы его паспорта РФ предстала перед местными выборами в 2024 году. После этого он обратился в российское консульство и получил опровержение, которое впоследствии зачитали в Верховной Раде.

Труханов также заявил, что в 2017 году СБУ проверила эту информацию, но не нашла подтверждения.

Отдельно он упомянул проверку НАБУ в 2018 году. По его словам, прокурор САП в суде зачитал ответ Следственного комитета РФ об отсутствии у него российского гражданства.

"Я уже тогда подумал, что все, жирная точка поставлена", - сказал Труханов.

По словам эксмера, вопрос снова поднимался во время выборов 2020 года, а в 2022 году после петиции президент Владимир Зеленский инициировал еще одну комплексную проверку.

Как утверждает Труханов, СБУ, Нацполиция и Государственная миграционная служба снова не нашли подтверждений наличия у него гражданства РФ.

Он также заявил, что в 2025 году журналист-расследователь Христо Грозев быстро установил, что документ с такими данными является фальшивкой.

"Почему 25-й год? Я думаю, когда замаячили выборы и начали активно говорить, что вот будут выборы, вот так сделали. Выборы как-то отложились, а то, что сделали, - оно осталось", - подытожил Труханов.

Что известно о прекращении гражданства Труханову

Напомним, 13 октября 2025 года на сайте президента Украины зарегистрировали петицию с призывом прекратить украинское гражданство Геннадия Труханова. Менее чем через сутки она набрала необходимые для рассмотрения более 25 тысяч голосов.

Уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Как пояснил глава государства, основанием стало обнаружение у Труханова российского паспорта. После этого его досрочно отстранили от должности мэра Одессы, а в городе создали военную администрацию.

Главой Одесской городской военной администрации был назначен Сергей Лысак. Временно исполнять обязанности городского головы начал секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Сам Труханов неоднократно заявлял, что не имеет гражданства РФ. В то же время в СБУ сообщали, что владеют доказательствами, которые, по данным спецслужбы, подтверждают обратное.

Добавим, кроме того, в ту же осень Труханову объявили подозрение в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время аномального ливня в Одессе 30 сентября