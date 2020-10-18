Труханов: наша задача - сделать медицину в Одессе доступной

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

В Одессе по ул. Ефима Геллера, 43, открылась новая амбулатория семейной медицины № 7 Центра первичной медико-санитарной помощи № 3.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, ранее в Чабаевке отсутствовали медицинские учреждения, куда жители микрорайона могли бы обратиться для получения первичной медико-санитарной помощи.

"Мы исправили ситуацию, теперь одесситы, которые живут в Чубаевке, могут получать медицинские услуги недалеко от своего дома. Амбулатория будет обслуживать более шести тысяч человек, для этого есть необходимые отремонтированные помещения, которые ранее принадлежали СОНу, оборудование, автомобиль неотложной помощи", - сказал Труханов.

В амбулатории будут работать три семейных врача, дневной стационар, манипуляционный кабинет, прививочный кабинет.

Также в районе обслуживания организовано оказание неотложной помощи больным на дому муниципальной службой неотложной помощи.

"Особенно важно, что в период пандемии коронавируса не придется далеко ездить в случае болезни и не подвергать себя опасности заражения. Люди это понимают и очень ждут начала работы амбулатории. Я рад, что мы оправдали их ожидания, открыв ее в минимальные сроки. Наша партия всегда выносила социальные, медицинские вопросы в приоритет и мы дальше будем действовать в этом направлении", - заверил глава фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Олег Брындак.

Напомним, ранее в Одессе открыли отремонтированный современный инклюзивный-ресурсный центр №8, который располагается по улице Атамана Головатого, 99. Данное учреждение рассчитано на детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями.